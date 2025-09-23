Hotelería inteligente: tecnología que eleva experiencia del huésped en Latinoamérica

La tecnología conectada de Samsung permite eficiencia operativa, aumento de ingresos y atención de excelencia para los turistas.

Foto: Samsung.

San Salvador. Imagine llegar a un hotel, abrir la puerta con el celular, ajustar la temperatura desde la tablet y pedir la cena sin tocar el teléfono de la habitación.

Esa es la experiencia que Samsung ofrece al sector hotelero en Latinoamérica a través de un sólido portafolio de soluciones B2B y un ecosistema tecnológico integrado, capaz de reducir costos operativos hasta en un 30%, además de optimizar procesos y aumentar ingresos.

Según André Peixoto, Director Senior de Oferta Integrada B2B de Samsung para Latinoamérica, la propuesta de la compañía va más allá de la automatización tradicional, ya que integra climatización inteligente, pantallas interactivas en el lobby, tablets para pedidos en resorts y wearables utilizados por los empleados, en una única plataforma conectada.

“Este ecosistema tecnológico permite que hoteles de diferentes categorías ofrezcan una hospitalidad conectada con alto nivel de servicio y operación fluida, además de contribuir a la fidelización de los huéspedes mediante una experiencia exclusiva y personalizada”, destaca el ejecutivo.

La climatización es uno de los principales factores que impactan la percepción de confort del huésped. Por ello, el uso del Cassette de 1 Vía WindFree en las suites es una oportunidad para ofrecer un ambiente más limpio visualmente, sin comprometer el rendimiento. Instalado en el techo, el modelo libera espacio en las paredes y se integra al entorno con eficiencia térmica y estética moderna, además de facilitar el mantenimiento de los ductos, ya que requiere solo 13,8 cm de altura en el entretecho para su instalación.

El equipo también cuenta con la tecnología WindFree, que distribuye el aire de manera uniforme, sin corrientes directas, ofreciendo confort térmico constante y silencioso. Además, el ahorro de energía alcanza hasta un 70%, combinando dos modos de uso: el Modo Energía con IA, que garantiza un ahorro del 20% cuando está conectado a la red Wi-Fi y a la aplicación SmartThings, regulando la temperatura objetivo de forma inteligente, y el Modo WindFree, que ahorra hasta un 55% con funcionamiento silencioso.

Otro destaque son las soluciones de señalización digital (digital signage) con pantallas interactivas como el nuevo Color E-Paper de 32 pulgadas (modelo EM32DX) de Samsung, que ayudan a crear una recepción más moderna y funcional, además de permitir el uso de la avanzada tecnología de tinta digital, con consumo de energía ultrabajo, alta visibilidad y diseño liviano. De esta forma, es una alternativa de exhibición con menor impacto ambiental y flexible para las empresas, pudiendo ser utilizada en diferentes áreas del hotel.

El uso de esta solución puede integrarse en el lobby con información personalizada sobre eventos, horarios, restaurantes y atracciones, optimizando el flujo de información y mejorando la experiencia de los huéspedes desde su llegada.

En el check-in, con quioscos de autoservicio, los hoteles pueden eliminar filas y agilizar la entrada. Ya en la habitación, el huésped puede usar los recursos de las líneas Galaxy de smartphones y tablets para abrir la puerta, controlar la iluminación y la temperatura, pedir comidas o programar servicios a través de la aplicación, sin necesidad de interactuar físicamente con el personal. Además, la tecnología de traducción en tiempo real de Galaxy AI admite hasta 13 idiomas, facilitando la comunicación entre huéspedes y empleados.

También en las habitaciones, Samsung ofrece una categoría de televisores y amenities diferenciados que permiten el up-selling de servicios adicionales, como la venta de paquetes turísticos, souvenirs e incluso proyecciones privadas de películas, generando nuevas fuentes de ingreso.

Para los colaboradores, los dispositivos conectados y la automatización reducen la carga de trabajo y aumentan la productividad. Por ello, el monitoreo de instalaciones vía IoT permite mantenimientos preventivos, mientras que las notificaciones instantáneas agilizan las respuestas a las solicitudes de los huéspedes, garantizando una atención proactiva.

Los dispositivos vestibles de la marca, como relojes inteligentes y pulseras conectadas, permiten una comunicación ágil entre los equipos de limpieza, mantenimiento y recepción, contribuyendo a un servicio más proactivo y coordinado. Un ejemplo de ello es la nueva línea Galaxy Watch8 Series, compuesta por los modelos Galaxy Watch8 y Galaxy Watch8 Classic.

Desarrollados para proporcionar máximo confort y tecnología de punta, estos dispositivos ofrecen recursos aún más precisos y personalizados, y pueden utilizarse con integración a los sistemas de atención, por ejemplo, para realizar pedidos, recibir notificaciones importantes en tiempo real y monitorear indicadores operativos durante la estadía de los huéspedes.