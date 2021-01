Homicida en libertad condicional tras cumplir media pena y mostrar cambio

Chávez Palacios no debe cambiar de domicilio, no debe salir del país, deberá tener un trabajo fijo y presentar constancia, recibir terapia psiquiátrica en el Hospital Nacional San Rafael y presentarse a firmar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cada dos meses, entre otras medidas. De no cumplir le revocarán el beneficio.

Foto referencial: Pixabay.

La Libertad. El Consejo Criminológico de Occidente recomendó conceder la media pena a un hombre condenado 11 años de prisión en 2015, por homicidio agravado y falsedad documental.

El Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de la Libertad, con sede en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla cedió a la petición del Consejo y resolvió en diciembre pasado, conceder a Rodrigo Chávez Palacios, de 45 años, la libertad anticipada.

Según los argumentos del Consejo Criminológico después de cinco y medio años de permanecer en prisión tras ser probada su culpabilidad, Chávez Palacios “presenta una conducta normal y sin alteraciones, es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo y ha mostrado disposición al cambio, a colaborar en los diferentes programas de educación penitenciaria, a una sana convivencia con los demás internos y ha mostrado respeto a las autoridades penitenciarias”.

El Consejo agrega que, además, se ha integrado a programas de tratamiento psicológicos, cursos de aprendizaje y participó como tutor en diferentes cursos y programas educativos y de aprendizaje.

El Consejo Criminológico clasificó en un nivel bajo de peligrosidad y un nivel medio de capacidad criminal y adaptación social y que, por todo ello, es factible la reinserción a la comunidad.

“Ha mostrado disposición al cambio además confesó el delito, mostro arrepentimiento, pidió perdón y canceló la responsabilidad civil exigida por el juzgado para la familia de la víctima por $10, 000”, agrega el informe.

La Fiscalía apeló la decisión judicial sin embargo en diciembre del mismo año la Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria y Transito de San Salvador resolvió confirmar la decisión judicial.

Chávez Palacios asesinó al empleado municipal Franklin Jonathan Mendoza Ortiz. Él mismo confesó el homicidio y fue condenado en abril del 2015 por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.