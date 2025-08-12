Herramientas de Smart Monitors que potencian el trabajo colaborativo sin límites

En el marco del Día Internacional del Coworking conoce cómo un smart monitor propicia la flexibilidad, la conectividad y la productividad cuando trabajas en dinámicas colaborativas.

Foto: Cortesía.

San Salvador. El 9 de agosto se celebró el Día Internacional del Coworking, una fecha que invita a pensar cómo se puede evaluar las tendencias que definen los espacios de trabajo en la actualidad y escoger las que mejor van para avanzar en los retos.

Hoy, más que nunca, la flexibilidad, la conectividad y la colaboración fluida y sin fricciones son claves para prosperar en el mundo digital.

Los Smart Monitors, más que una pantalla, son una ventana a la productividad, un catalizador para la creatividad colectiva y un puente hacia la colaboración sin límites.

Las siguientes cinco herramientas y utilidades de un Smart Monitor, como los que te ofrece Samsung, transforman la experiencia de trabajo en equipo.

Trabaja y descansa sin PC

Al trabajar en coworking, la agilidad es estratégica. Olvida la necesidad de conectar una computadora para acceder a un mundo de aplicaciones y servicios, al encender uno de los Smart Monitors de Samsung, como la serie M8.

Su sistema operativo Tizen es un verdadero aliado, porque puedes iniciar sesión en plataformas como Netflix, YouTube o Disney+ directamente desde la pantalla. Es aprovechable para hacer una pausa laboral o un descanso para recargar tu energía creativa, para volver a tu trabajo con una perspectiva fresca. También te va a facilitar la presentación de videos de alta calidad o material audiovisual en reuniones, sin depender de la conectividad de una laptop o de cables adicionales.

Integración inteligente y control del hogar

La conectividad sin cables se expande a tu casa. Los Smart Monitors de Samsung tienen una faceta doméstica: un hub para el control del hogar a través de la aplicación SmartThings.

Que estés en un espacio de coworking, no quiere decir que puedas tener tu hogar bajo control. Esta funcionalidad te ayuda a gestionar dispositivos inteligentes en casa, como luces, electrodoméstivos, termostatos o cámaras de seguridad, de manera remota. Ganas tranquilidad y te liberas de preocupaciones, para que te dediques al 100% tu talento crerativo y tu concentración en tus tareas productivas.

Trabaja en equipo sin esfuerzos innecesarios

La colaboración es condición sine qua non del coworking. A este fin, experimenta cómo se optimiza el trabajo en equipo con las funciones de Samsung DeX y Tap View en los Smart Monitors, como el M7.

Con Samsung DeX, enlaza un smartphone compatible de forma inalámbrica y úsalo como un PC, ejecutando aplicaciones en una interfaz de escritorio completa en la pantalla grande.Te va a resultar súper útil en reuniones improvisadas donde necesitas mostrar un documento o una presentación desde tu teléfono móvil. Con Tap View duplicas la pantalla de tu teléfono con solo un toque, para compartir contenidos específicos con colegas, sin la necesidad de cables ni configuraciones complicadas.

Acceso remoto con Workplace

¿Combinas el trabajo presencial con el remoto, para lo que requieres tener acceso a los recursos que necesitas para colaborar de manera efectiva? El coworking te lo hace fácil porque incluye el aprovechamiento de la nube y el trabajo remoto. Los Smart Monitors de Samsung cuentan con la función Workplace, que te da acceso a un PC de forma remota, sin importar dónde te encontres. Accederás a archivos o programas específicos que guardas en la computadora que usas en tu oficina o en tu casa.

Muestra más con Multi View y alterna entre equipos

Si trabajas con una dinámica multitasking, un smart monitor te queda como anillo al dedo. Por ejemplo, el Samsung M8 te permite mostrar varios contenidos a la vez gracias a la función Multi View, para maximizar la eficiencia. Así, puedes colocar en un lado de la pantalla una videoconferencia y en el otro un documento de trabajo. Además, la conectividad múltiple, con puertos USB-C y la posibilidad de conectar varios dispositivos, te da la opción sin esfuerzo entre una laptop, una consola de juegos o un smartphone. Esto es adaptación a diversas necesidades de trabajo o entretenimiento.