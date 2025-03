Hermanos Valladares vienen con el sueño de representar a ESA

Los chicos de 11 y 15 años, nativos de Oklahoma e hijos de padres usulutecos, llegaron desde EEUU para practicar y formar parte de los programas de selecciones nacionales.

Por: Carlos Hernández/prensa Fedebeis.

San Salvador. El trabajo de las diferentes preselecciones nacionales de béisbol continúa día a día en el terreno del Parque Saturnino Bengoa bajo la mirada atenta del manager de selecciones William Ponce y su cuerpo técnico.

La gran novedad de esta semana fue la visita de los hermanos Joshuá y Jonathan Valladares, hijos de padres salvadoreños y que hacen vida en la pelota infanto juvenil norteamericana. Se unieron a las prácticas por un par de días, para ser evaluados y estar disponibles para venideras competencias.

“Joshua y Jonathan vienen de Oklahoma y sus padres son oriundos de Usulután. Ambos, a pesar de su edad, tienen bastante recorrido en el béisbol de Estados Unidos. Joshua, de 11 años, es un pelotero zurdo, versátil que puede jugar la primera base, lanzar, así como defender los jardines; ayer lo vi haciendo contacto con el bate hacia las diferentes bandas. Jonathan, de 15 años, es receptor y posee unos buenos fundamentos a la hora de recibir, un buen brazo y me gustó bastante la parte ofensiva; me hizo cinco o seis conexiones cerca de la pared bateando con madera, mientras que en Estados Unidos lo hace con bate de aluminio, lo que me da una perspectiva de que yo tengo ahí un diamante en bruto, que de aquí a dos años puede ser mi receptor titular de la selección U18, por lo que es importante que ellos empiecen a competir con nuestro talento nacional”, comentó el estratega.

El cuerpo técnico encabezado por el “Tigre” Ponce viene realizando no solo un trabajo importante de visorias en diversas zonas del país como La Unión y Santa Ana, además de la zona central, sino que también ejecutan un trabajo de scouteo para atletas con raíces salvadoreñas que viven en Estados Unidos.

“Tenemos una lista de 27 jugadores, de diferentes categorías, que juegan en Estados Unidos: Dos en la categoría U10, tres en la categoría U12; en la U15 tengo unos seis más, en la U18 unos ocho y en la U23 y mayor otros tantos”, señaló.

Ponce recordó su primera participación como jugador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2002 que se disputaron en El Salvador, cuando contaba con 18 años y estaba recién firmado al béisbol norteamericano. Recalcó que esa selección estuvo conformada por varios peloteros “legionarios”, en su mayoría que vivían en Canadá, que le dieron gran nivel a esa novena.

Uno de los casos más recientes de jugadores nacidos en el exterior de padres cuscatlecos y que ha representado al país es el de Calvin Estrada, quien hoy en día milita en el béisbol mexicano. “Calvin llegó de esa misma forma, a los 19 años en 2017, sus padres los trajeron a visitar El Salvador, fue probado acá e intervino en varios procesos de selección en los que estuvo. Ya hoy es un jugador consolidado en la Liga Mexicana de Béisbol. Ya me puse en contacto con él y me dijo que quiere volver a ser parte de la selección para los Centroamericanos, aunque dependerá de hasta dónde se extiende su trabajo por si va a la postemporada en México”, agregó el “Tigre”.

El mayor de los Valladares dijo estar sorprendido de las jornadas de entrenamientos en las que participó en el Parque Nacional: “Es muy duro el entreno, pero está muy bien ya que nos ayuda mucho a mejorar.Tenemos muchas ganas de representar a El Salvador, para nosotros es un sueño representar al país donde nació nuestra familia”, agregó.