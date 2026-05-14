Heraldos del Evangelio consagran templo a la virgen de Fátima

La pareja presidencial recibió una placa conmemorativa de este importante evento religioso.

Foto: David Morán.

San Salvador. La congregación católica Heraldos del Evangelio, consagró un templo a la virgen de Fátima en el marco de la conmemoración de las apariciones en Cova da Iria, Portugal, donde la Virgen María se manifestó seis veces —cada día 13 de mayo a octubre— a tres pequeños pastores: Lucía dos Santos (10 años) y sus primos Francisco (9) y Jacinta Marto (7).

El templo, que lleva el nombre de iglesia Virgen de Fátima, está ubicado en el km 8 del bulevar Constitución en el sentido hacia San Salvador, donde, a partir del domingo 17 de mayo se celebrarán las misas de esta congregación, dijo Sebstián Cadavid, miembro de los Heraldos del Evangelio. Las misas serán a las 9:00 y 11:00 a.m. y 5:00 p.m.

A los actos de celebración asistieron el presidente Nayib Bukele, su esposa y Primera Dama, Grabriela, su madre Olga Ortez de Bukele, y su hermano, Karim Bukele.

La pareja presidencial recibió una placa conmemorativa de este importante evento religioso.