Hacienda gradúa a 241 universitarios de Programa Formación de Capital Humano

Foto: MH.

San Salvador. Un nuevo grupo juvenil del Programa de Formación de Capital Humano 2025, se graduó este martes 17 de febrero, en un acto presidido por el ministro de Hacienda, Jerson Posada.

El funcionario explicó que la iniciativa promueve la formación en materia tributaria y aduanera bajo una visión de compromiso con el desarrollo del país.

Este Programa integra a estudiantes y docentes en un esfuerzo conjunto por formar capital humano en procesos específicos de Aduanas, Impuestos Internos, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación y el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas.

Su desempeño demuestra el potencial de la juventud salvadoreña para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y fortalecer la gestión pública, consideraron las autoridades.

“El programa no solo prepara a los jóvenes para su inserción en el ámbito profesional, sino que también promueve su desarrollo humano y social, fortaleciendo valores de comunidad y pertenencia”, afirmó Posada.

En sus 15 ediciones, el programa ha impactado positivamente a más de 4,500 jóvenes, muchos de los cuales han logrado incorporarse al mercado laboral gracias a las oportunidades que se les han otorgado.

El programa es parte del compromiso integral del presidente Nayib Bukele con la educación, la formación de talento y el impulso de oportunidades para la juventud salvadoreña, reiterando la importancia de continuar fortaleciendo espacios que contribuyan al desarrollo sostenible del país, concluyó el ministro.