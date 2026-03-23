Habit Club y Wella Professional se unen en una sesión de pilates

La administración proyecta nuevos eventos temáticos para este año, incluyendo una edición especial dedicada al Día de la Madre para incentivar el autocuidado permanente.

Por: Antonio Soriano.

San Salvador. Habit Pilates Club transformó la escena del fitness en Santa Ana mediante una jornada de alta intensidad que integró el método Pilates con el cuidado personal. El pasado sábado 21 de marzo, el centro y la marca internacional Wella Professional fusionaron por primera vez en el país el ejercicio técnico con una experiencia de estética integral.

“Abrir Habit nos motivó para crear un espacio donde hombres y mujeres tuvieran ese club de pilates compuesto por todas las máquinas para ejercitarnos”, explicó Joselyn Toledo, propietaria del establecimiento.

La alianza con el salón Tendencias también permitió reafirmar que la salud física es el eje principal para un estilo de vida equilibrado durante este año.

Innovación técnica en Santa Ana

Habit utiliza un sistema personalizado con seis tipos de máquinas de última generación para optimizar los resultados físicos de sus alumnos.

Esta infraestructura del club permite trabajar la flexibilidad y la fuerza desde diversos ángulos, adaptándose con precisión a niveles principiantes y avanzados.

“Decidimos tener estos seis tipos de máquina para que las personas pudieran no solo tener una clase más dinámica, sino poder trabajar todo el cuerpo”, destacó Toledo.

La jornada incluyó 45 minutos de entrenamiento guiado por instructores certificados y la ambientación sonora de un DJ profesional.

Por su parte, Wella entregó a las participantes un kit especializado que incluyó un serum reparador de noche, una mascarilla intensiva Ultimate Smooth y su respectivo champú. Esta acción subrayó la importancia del cuidado capilar como un complemento esencial de la salud proyectada desde el interior hacia el exterior.

“Como marca, nosotros siempre estamos convencidos que la belleza no solo es una belleza interior, sino que también es exterior”, afirmó Jeny Gómez, jefe de marca de Wella.

El club, ubicado en la tercera avenida Sur, mantiene horarios extendidos de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes, para facilitar el acceso al bienestar.

Desde su apertura en diciembre, el centro ha marcado tendencia consolidándose como el punto de encuentro predilecto para la comunidad wellness del occidente salvadoreño.

“Construyendo mi mejor versión es porque todos los seres humanos siempre debemos estar tras nuestras metas u objetivos», señaló Joselyn Toledo al cierre de la actividad. Con cupos agotados en tiempo récord, Habit Pilates Club se posiciona como el referente del fitness moderno al integrar fisioterapia, deporte y estética.