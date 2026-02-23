Guatemaltecos destacan en el Ironman 70.3 celebrado en El Salvador

La salvadoreña Eva Álvarez ganó la categoría 39-44 años y aseguró uno de los 25 boletos para el Campeonato Mundial, que se llevará a cabo en Niza, Francia, en septiembre.

Foto: Indes.

San Salvador. Los guatemaltecos Raúl Tejada y Ana García Rodas se consagraron campeones de la categoría élite masculina y femenina, respectivamente, de El Salvador Ironman 70.3, que se desarrolló este domingo 22 de febrero en el lago de Ilopango.

El evento se llevó a cabo entre el lago, un tramo de la carretera Panamericana y el Centro Histórico de San Salvador, donde finalizó.

La competencia consistió en 1.9 kilómetros de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera pedestre en el Centro Histórico de San Salvador.

El Ironman 70.3 destaca como una de las actividades que fortalecen el posicionamiento del país como destino turístico seguro y excelente organizador de eventos de talla mundial, gracias al ambiente de seguridad que vive el país fortalecido por las medidas del gobierno encabezado por el presidente Nayib Bukel, sugirió la ministra de Turismo, Morena Valdez.

“Bendecido de poder regresar al deporte y participar después de haberlo dejado por tanto tiempo. Cruzar la meta fue irreal para mí, pero bendecido de tener este momento y experiencia”, reaccionó el guatemalteco, quien hizo una pausa un par de años en su carrera y retomó los entrenos el año pasado.

Por su parte, la salvadoreña Eva Álvarez ganó la categoría 39-44 años y aseguró uno de los 25 boletos para el Campeonato Mundial, que se llevará a cabo en Niza, Francia, en septiembre.

En relevos, SRZ Team, de El Salvador, también recibió su premio por el primer lugar en el Ironman 70.3.

Alberto Carrillo, triatleta no vidente, y su guía Juan José Reyes fueron los ganadores de la categoría PC, división especializada para atletas con discapacidades físicas, consolidándose así en un ejemplo de superación.

Fueron 1,200 los competidores procedentes de Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil, Argentina, Suiza, España, Francia, Japón, Bélgica, Australia, Austria, Reino Unido, Italia y Alemania.