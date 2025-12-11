Gradúan primera generación de mujeres operadoras de tractores de terminal

El adiestramiento de las mujeres se llevó a cabo bajo el Programa integral de capacitación técnica de operadores salvadoreños de equipo portuario terminal trucks.

Foto: SDP. 

Sonsonate. La Unión Portuaria del Pacífico, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf) graduaron este jueves a la primera generación de mujeres operadoras de tractores de terminal.

Esta iniciativa respondió a la necesidad de contar con personal calificado para operar los tractores adquiridos por la Unión Portuaria del Pacífico, orientados a modernizar y mejorar la eficiencia, impactando positivamente en las operaciones de comercio exterior.

“Bajo la visión del Presidente Nayib Bukele, en Incaf estamos comprometidos con potenciar el talento humano de los salvadoreños, y hoy demostramos que cuando la formación llega a tiempo, se abren oportunidades reales de crecimiento y empleo”, señaló la presidente del Incaf, Paola Machuca.

Son 184 mujeres y 22 hombres quienes finalizaron satisfactoriamente su formación, accediendo a una oportunidad real de empleo en el puerto de Acajutla y en el sector logístico portuario.

La fase 0 de la Unión Portuaria del Pacífico se ejecutará en 18 meses, hasta junio de 2026. Es una inversión de $52 millones en equipos e infraestructura. Son más de 100 equipos, el 85% del equipamiento adquirido ya ha llegado al país y el 50% de la obra de infraestructura ya está en ejecución.

