GOES no negociará nada con Arena ni Fmln, anuncia Presidente Bukele

Nayib Bukele: “Ahora tenemos que salir al encuentro del 27% que no votó por nosotros y darles salud, educación, seguridad, oportunidades y obras como a cualquier otro salvadoreño”.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Después de la histórica victoria que la población salvadoreña le dio al partido Nuevas Ideas el 28 de febrero, lo que sigue es construir un diálogo y es “lo que haremos”, anunció el Presidente Nayib Bukele.

El gobernante adelantó que se hará una convocatoria al diálogo incluso con aquellos sectores que se opusieron en esta última elección, pero en principio la negociación se hará con el pueblo salvadoreño.

Y para respetar el mandato de los votantes que decidieron darle mayoría calificada al partido cian, “no negociaremos con Arena y el Fmln, ni sus satélites” dijo Bukele, quien aclaró que no es por soberbia sino porque así lo decidió el pueblo salvadoreño: “no negociar con los mismos de siempre, ese fue el mandato del soberano”.

La población se expresó en las urnas otorgando la mayoría de diputados y alcaldías, pero no para otra cosa que no sea el hacer las cosas bien para el país, para cumplir las promesas de campaña, para eliminar los bloqueos que no dejaron trabajar al presidente, para hacer las transformaciones profundas que el país necesita, para hacer justicia por el saqueo público que duró tantos años, detalló el Presidente Bukele.

Agregó que habrá que interpretar que el pueblo decidió que los votos de Arena y Fmln sean irrelevantes para cualquier decisión legislativa “y lo será así, al menos en los próximos tres años”, porque no se puede hacer más lo que hizo el Fmln, que sacrificó la confianza del pueblo salvadoreño para negociar la gobernabilidad o a cambio de pactos con corruptos.

Pero otro mandato igual de importante que dio el pueblo a los nuevos diputados es claro: “no pueden cobrar bonos, no pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado, no pueden ir a mundiales de fútbol con el dinero del pueblo, no pueden tener plazas fantasmas, o pueden tener asesores de asesores, no pueden tener una directiva gigantesca como la actual que no cabe en la mesa, solo para tener diputados con privilegios adicionales”, enumeró el Presidente.

El mismo mensaje va para los nuevos alcaldes del partido Nuevas Ideas, “mírense en el espejo de los alcaldes salientes, esa podría ser su suerte dentro de tres años; “todo depende de que cumplan el mandato del pueblo salvadoreño, que decidió expulsar a los mismos de siempre y a sus satélites, incluso de las decisiones municipales”.