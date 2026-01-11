GOES inhabilita a empresa por daños en Ciudad Marsella

Los créditos del Fondo Social para la Vivienda quedan suspendidos para esta empresa hasta que se analicen todos los aspectos y se garantice la seguridad y certeza jurídica de las familias compradoras.

Foto: Redes sociales.

La Libertad. El gobierno determinó este domingo inhabilitar a la empresa desarrolladora del Grupo Salazar Romero, Global Developers S.A. de C.V., debido a negligencias que provocarom daños en al menos 20 viviendas de la residencial Ciudad Marsella.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó esta tarde en sus redes sociales, que la desarrolladora Global Developers S.A. de C.V. asumirá totalmente los daños causados, desde las prendas personales hasta los vehículos.

“Gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pero sí graves daños materiales que serán recuperados, porque las familias no están solas”, dijo la funcionaria, quien anunció que, como medidas inmediatas quedan suspendidos los permisos de construcción y parcelación de Salazar Romero y empresas aliadas; también queda prohibido que Salazar Romero y sus empresas aliadas continúen realizando cobros a las familias en concepto de crédito inicial.

Según Michelle Sol, la constructora presiona a las familias para que habiten las viviendas sin estar terminados los proyectos y comiencen a pagar cuotas entre $500 y $600 directamente a la empresa, antes de que exista un crédito formal aprobado. Esta práctica es abusiva y debe detenerse de inmediato.

Se ha identificado que la empresa hace firmar contratos a las familias sin que muchas de ellas tengan plena claridad sobre su contenido y alcance.

Mientras este proceso esté en revisión, no podrán desalojar a las familias que ya habitan las viviendas y que han estado realizando pagos, muchas de las cuales ya entregaron cantidades de dinero como reserva.

Los créditos del Fondo Social para la Vivienda quedan suspendidos para esta empresa hasta que se analicen todos los aspectos y se garantice la seguridad y certeza jurídica de las familias compradoras.