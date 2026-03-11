GOES abre puntos de venta de maíz a precio accesible y refuerza controles

Como parte de la estrategia, el Gobierno habilitó cuatro puntos de venta de maíz blanco a nivel nacional, donde el quintal se ofrece a $22.

Foto: MAG.

La Libertad. El Gobierno impulsa nuevas medidas para garantizar el acceso de la población al maíz, uno de los alimentos básicos en la dieta de los salvadoreños.

También fortalece las inspecciones en bodegas de almacenamiento en todo el país, con el objetivo de detectar posibles prácticas de acaparamiento o especulación que puedan elevar el precio del grano.

Equipos de verificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Defensoría del Consumidor han sido desplegados permanentemente para revisar inventarios, documentos de compra y venta, así como las condiciones en que se almacena el producto.

Las autoridades advirtieron que las bodegas de almacenamiento que operan bajo distintos nombres o denominaciones, a veces son utilizadas para ocultar inventarios o evadir controles institucionales, pero las autoridades están atentas para asegurar que el maíz llegue a la población a precios justos y que no se manipule la oferta para provocar aumentos injustificados.

Los puntos de venta se encuentran en San Salvador, Sonsonate y San Miguel, y también permiten la compra del grano por libra para quienes prefieran adquirir pequeñas cantidades.

El país cuenta con suficiente abastecimiento de maíz, pero las inspecciones continuarán para garantizar que el producto se mantenga disponible y accesible para la población aseguraron las fuentes oficiales.