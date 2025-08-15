Gobierno suscribirá préstamos para implementar transformación digital

La asignación de fondos se suma a otras iniciativas legislativas como la Ley de Innovación y Manufactura Tecnológica y la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial, junto con la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial.

Foto: AL.

San Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó tres dictámenes para el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, con lo que se pone a disponibilidad del gobierno fondos para fomentar la transformación digital y lograr un desarrollo económico sostenible, además de atender emergencias ante desastres naturales.

Será el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el encargado de proveer los fondos que asciende a $350 millones, $250 millones de los cuales servirán para que el gobierno obtenga herramientas de gestión fiscal y continúe con el fortalecimiento, la resiliencia y la sostenibilidad de la misma.

Otros $100 millones se utilizarán para mejorar la capacidad de planificación y gestión de crisis ante desastres, por un plazo de hasta 30 años y un período de gracia de cinco años. Estos recursos permitirán al país mantener una política macroeconómica responsable y fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias naturales o sanitarias.

Los diputados explicaron que el préstamo es de carácter contingente, lo que significa que sus recursos solo se utilizarán en caso de emergencia para financiar operaciones de respuesta y recuperación. Los diputados también autorizaron la incorporación de $13 millones al presupuesto del Ministerio de Economía, provenientes del Ministerio de Hacienda, para atender proyectos de innovación, digitalización y manufactura tecnológica.