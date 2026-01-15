FIAES y aliados realizarán cuatro proyectos en 2026 por recursos marinos

Así se fortalece la conservación de tortugas marinas y la protección de la biodiversidad costera en El Salvador, a través de intervenciones técnicas sostenidas que ya han permitido la incubación y liberación de más de 8.5 millones de neonatos en playas salvadoreñas.

Fotos: Periódico Equilibrium.

Sonsonate. El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y organizaciones aliadas ejecutarán en 2026 cuatro proyectos, en el marco la conservación de las tortugas marinas, como parte de un modelo nacional de protección de ecosistemas arrecifales y costero-marinos, con énfasis en investigación, sensibilización ambiental, fortalecimiento comunitario y gobernanza territorial.

En ese contexto, el pasado miércoles se mostró ante la prensa la liberación de neonatos de la especie golfina, una de las cuatro que anidan en las costas salvadoreñas y que fueron incubadas en un vivero de Barra Salada, en Sonsonate, occidente del país.

Los cuatro proyectos son financiados mediante el Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales y Arrecifes de Coral (TFCCA, siglas en inglés), firmado en 2021 entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos.

Estos proyectos se desarrollan a través de la ejecución de Fundación Doménech, AMBAS Barra de Santiago, Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) y OIKOS Solidaridad.

“Cada proyecto suma, y cada liberación es parte de un modelo nacional que protege ecosistemas completos, no solo una especie”, sostiene Deysi Piche, técnica de FIAES, quien acompañó a los medios de comunicación invitados a ser parte de la liberación de una parte de los quelonios que nacieron en la madrugada del 14 de enero.

A nivel nacional, el trabajo de FIAES en conservación de tortugas marinas dentro del Programa Océanos mediante el cual más de 230,000 huevos de tortuga marina incubados en distintas playas del país, más de 112,000 neonatos liberados, como resultado de procesos técnicos de protección e incubación y más de US$500,000 en inversión directa, destinados a proyectos de conservación marina, fortalecimiento institucional y gobernanza territorial, entre otros resultados concretos.

Estas acciones se suman a un esfuerzo histórico que ha permitido la incubación y liberación de más de 8.5 millones de neonatos de tortuga marina en playas salvadoreñas, consolidando un impacto ambiental sostenido en el tiempo.

“Las tortugas marinas son reguladoras naturales del ecosistema. Con el apoyo de FIAES hemos incubado más de 100,000 huevos y liberado más de 80,000 neonatos, fortaleciendo la conciencia ambiental en la comunidad”, se congratula Eder Caceros, de AMBAS, que trabaja en un proyecto de impacto comunitario en la Barra de Santiago.

Barra Salada acoge una acción dentro del modelo nacional y la liberación del pasado miércoles ascendió a más de 100 tortugas que ejemplifica cómo las intervenciones locales forman parte de los aportes de FIAES al Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Esta libración es el resultado de un proceso técnico orientado a aumentar las probabilidades de supervivencia de los neonatos en sus primeras horas de vida.

Con esta visión articulada, FIAES posiciona el Programa Océanos como un modelo nacional e internacional de conservación, donde la protección de las tortugas marinas es el punto de entrada para fortalecer ecosistemas, comunidades y gobernanza ambiental.