FIAES destaca soluciones para la protección de especies

Con recursos provenientes de los canjes de deuda externa por naturaleza para la Conservación de Bosques Tropicales, Conservación de Bosques Tropicales y Arrecifes de Coral y la Iniciativa para las Américas, respaldados por Estados Unidos de América y El Salvador, FIAES ha sido el mecanismo para la articulación de diversas contribuciones.

Foto: FIAES.

San Salvador. En el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) resalta el papel de las soluciones basadas en conservación como herramientas clave para proteger especies, recuperar ecosistemas y fortalecer la resiliencia ambiental del país.

Estas soluciones integran restauración ecológica, producción sostenible y protección de especies, demostrando que invertir en la naturaleza también genera resiliencia climática, bienestar comunitario y desarrollo sostenible.

A la fecha, FIAES, en coordinación con socios bilaterales, como el Gobierno de los Estados Unidos de América, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), otras agencias del gobierno central, cooperantes internacionales y entidades de sociedad civil, ha contribuido a la movilización de inversiones en 88 proyectos ambientales, articulados en los programas Paisajes Productivos, Océanos y Recursos Hídricos.

Esto se orientan en la restauración de paisajes, producción sostenible y conservación de biodiversidad en distintos territorios de El Salvador, generando impactos positivos tanto para los ecosistemas como para las comunidades.

Estas acciones contribuyen directamente a los objetivos promovidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, particularmente en materia de restauración de ecosistemas, protección de especies y fortalecimiento de soluciones basadas en naturaleza.

Con recursos provenientes de los canjes de deuda externa por naturaleza para la Conservación de Bosques Tropicales, Conservación de Bosques Tropicales y Arrecifes de Coral y la Iniciativa para las Américas, respaldados por Estados Unidos de América y El Salvador, FIAES ha sido el mecanismo para la articulación de diversas contribuciones.

En ese marco, más de 4,082 hectáreas han sido intervenidas mediante Sistemas Agroforestales en Granos Básicos, que protegen la biodiversidad al combinar cultivos con árboles y otras especies vegetales, generando ecosistemas más diversos y resilientes que favorecen la vida silvestre, la salud del suelo y la conectividad ecológica.

También, más de 2,168 hectáreas han sido restauradas a través de sistemas silvopastoriles que integran árboles, pastos y ganado en un mismo espacio, creando hábitats para distintas especies, conectan ecosistemas y reducen la presión sobre los bosques naturales.

Más de 1,220 hectáreas de sistemas agroforestales en café cultivado bajo sombra, benefician a la biodiversidad al conservar cobertura arbórea, servir de refugio para aves,

polinizadores y otras especies, y mantener funciones ecológicas clave como la conservación del suelo y el agua, entre muchos otros logros.