FGR recibe 180 denuncias contra propietario de CrediCash

Las denuncias específicas son contra el propietario de CrediCash, Gerson Adriel Orellana Ayala; actualmente se trabaja en recopilar la información para determinar cuánto dinero entregó cada denunciante.

Foto: FGR.

San Salvador. El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que la Fiscalía General de la República ha recibido 180 denuncias de igual número de personas que han sido afectadas por el caso CrediCash.

Las denuncias específicas son contra el propietario de CrediCash, Gerson Adriel Orellana Ayala; actualmente se trabaja en recopilar la información para determinar cuánto dinero entregó cada denunciante.

Delgado también dijo que Orellana Ayala, quien ya cuenta con antecedentes penales por estafa, había adquirido 47 inmuebles a su nombre, uno más a nombre de Transporte Imperio Yajaira S.A de C.V. y 175 vehículos también a su nombre, todo lo cual ya está inmovilizado por las autoridades.

La FGR ya está elaborando el registro de víctimas y, de hecho, ya empezó a funcionar, para establecer y agilizar el mecanismo de reintegro de dinero a las víctimas que prueben que tienen esa calidad, advirtió Delgado.