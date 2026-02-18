Fesalteme define campeones de la categoría U15

Jorge González: “Vamos a tener un evento internacional U15 este año, y es el Campeonato Centroamericano que el próximo año se convertirá en Centroamericano y del Caribe, por lo que estamos trabajando desde ya en fortalecer a estos chicos”.

Foto: Indes.

San Salvador. La Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa (Fesalteme) celebró el pasado fin de semana el Campeonato Nacional U15 y definió los campeones de la categoría.

En la rama masculina Allan Hernández fue el campeón; Leví Sánchez, el segundo; y Javier Sánchez, tercero. En femenino, Amy Guinea fue la campeona; Dayana López, segunda; y Fátima Landaverde, tercera.

Autoridades de Fesalteme dijeron que esta competencia fue importante para los participantes que buscan sumar puntos para integrar las selecciones nacionales.

Jorge González, gerente de competencias de la Fesalteme, confirmó que con el evento U15 la federación abrió el telón para las actividades por categoría en 2026.

“El próximo mes vamos a tener los controles de los participantes que están en esta competencia y quienes van a disputar las plazas para conformar la selección nacional de esta categoría”, expresó González.

Además, el gerente aseguró que este grupo de tenimesistas es muy importante para que la categoría juvenil y mayor tenga buenos elementos en sus filas.

“Tenemos un grupo de jóvenes que está trabajando en ser competitivo, es parte del proceso y de los cambios generacionales de selecciones. Es nuestro futuro para tres años más o menos”, añadió el gerente de competencias de la Fesalteme.

El regional de la categoría U15 es uno de los eventos programados para este año, por lo que esperan foguear y exigir al máximo a los seleccionados.