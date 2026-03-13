Félix Ulloa se reúne con la diáspora durante su viaje a Chile

El vicepresidente reconoció la importancia de la diáspora como un puente entre naciones, al contribuir al fortalecimiento de los vínculos humanos, culturales y económicos.

Foto: VP.

Santiago, Chile. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo este jueves un encuentro con la comunidad salvadoreña residente en Chile, como parte de su agenda oficial que desarrolla en el país suramericano.

Fuentes oficiales dijeron que el vicepresidente reconoció la importancia de la diáspora como un puente entre naciones, al contribuir al fortalecimiento de los vínculos humanos, culturales y económicos.

Pero no solo ello, Ulloa destacó la promoción del comercio, las inversiones y el intercambio de experiencias entre ambos países, por medio de la existencia de la diáspora.

El avance

“Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele el país avanza en una etapa de transformación marcada por logros concretos en materia de seguridad, acceso a vivienda y salud, mediante iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, entre ellas, la inovadora aplicación móvil @doctorsvapp, dijo Ulloa, por otra parte.

También consideró que la mejor manera de conocer el nuevo momento que vive El Salvador es visitarlo y experimentar de primera mano, el clima de seguridad, libertad y esperanza que hoy caracteriza al país; “insto a compartir esa vivencia con orgullo dentro de sus comunidades en el exterior”, le dijo el vicepresidente a la diáspora.

El encuentro propició un espacio directo de diálogo, cercanía y escucha, fortaleciendo la conexión de los connacionales con la realidad política, social, cultural y gastronómica de El Salvador, reafirmando su sentido de pertenencia e identidad nacional.