Fedecrédito y Airpak en alianza para el pago de remesas familiares

Las Remesas Familiares, que para muchos hogares salvadoreños constituyen un pilar dentro de sus presupuestos, ahora podrán recibirse con mayor comodidad y confianza.

Foto: Fedecrédito.

San salvador. SISTEMA FEDECRÉDITO dio a conocer su alianza con AirPak para facilitar el cobro de Remesas Familiares Western Union, acercando este importante servicio a más comunidades en todo el país.

Así, los salvadoreños podrán recibir sus Remesas Familiares Western Union en las ventanillas de las Cajas de Crédito, los Bancos de los Trabajadores, FEDESERVI y Agencias de FEDECRÉDITO, consolidándose como uno de los medios de pago de Remesas Familiares más relevantes en El Salvador, pagando más del 20% de las Remesas Familiares recibidas en el país.

“Sabemos que las remesas representan un apoyo primordial para miles de hogares salvadoreños y por ello, reforzamos nuestro compromiso de brindar servicios que contribuyan al bienestar de las familias y a la dinamización de la economía del país”, expresó Oscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.

“Nuestro objetivo es ofrecer un servicio cada vez más accesible, seguro y conveniente, y la incorporación de estos nuevos puntos de atención nos permite avanzar firmemente en ese compromiso”, replicó Enrique Cabrera, Gerente Comercial y de Operaciones de AirPak.

El SISTEMA FEDECRÉDITO es la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional, con más de 850 puntos de atención en todo el país. Para más información llama al Call Center 2221-3333 o síguenos en nuestras redes sociales.

