Fedecrédito lleva a sus tarjetahabientes a la copa mundial FIFA 2026

El sorteo contó con la presencia de Marta Evelyn Rodríguez, delegada municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento.

Foto: SF.

San Salvador. La emoción del fútbol se acerca con la Copa Mundial FIFA 2026 y el SISTEMA FEDECRÉDITO premia la preferencia de sus tarjetahabientes con la promoción mundialista de sus Tarjetas de Crédito VISA.

Se han sorteado dos paquetes dobles, uno para asistir a los partidos de cuartos de final y uno para semifinales del torneo mundial.

Los tarjetahabientes recibieron un número electrónico para participar en esta promoción por cada US $50.00 acumulados en compras, realizadas con las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO en comercios nacionales e internacionales entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Cada uno de los ganadores recibirá uno de los paquetes dobles que incluyen dos boletos para los partidos correspondientes, vuelos internacionales, cuatro noches de hospedaje con desayuno incluido, transporte terrestre por la ciudad y aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro contra accidentes, acceso al Everywhere Lounge de VISA, una tarjeta prepago VISA por US $600.00, además del paquete el SISTEMA FEDECRÉDITO y US$1,000.00 adicionales para gastos de bolsillo.

“En el SISTEMA FEDECRÉDITO nos sentimos muy contentos de premiar la fidelidad de nuestros tarjetahabientes y brindarles la oportunidad de vivir una experiencia única en el evento deportivo más importante del mundo. Este tipo de iniciativas reflejan nuestro compromiso de seguir generando beneficios y experiencias de valor para nuestros clientes”, comentó Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO.

SISTEMA FEDECRÉDITO invita a sus clientes a continuar comprando con las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO y aprovechar los beneficios, promociones y experiencias que constantemente se impulsan para los tarjetahabientes.

Quienes no cuentan con su Tarjeta de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO pueden solicitarla en las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores, en sus más de 850 puntos de atención a nivel nacional.