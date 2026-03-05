Fedecrédito entregó premios del 3er. sorteo de promoción gana fácil

Los participantes recibieron un número electrónico al realizar diversas operaciones financieras, tales como abono de cuota mensual de Préstamo vigente y contratación de Préstamos.

Foto: SF.

San Salvador. El SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo la entrega de premios del tercer y último sorteo de la promoción GANA FÁCIL, en la cual entregaron 249 premios a los ganadores.

Se entregaron cuatro pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00; 40, de US $250.00; 60, de US $200.00; y 90, de US $100.00.

Los participantes recibieron un número electrónico al realizar diversas operaciones financieras, tales como abono de cuota mensual de Préstamo vigente y contratación de Préstamos.

Además, al realizar estas y otras operaciones a través de FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y el Asistente Virtual Fede, se les asignaron dos números electrónicos para participar, y un número adicional si realizaban transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

“Hemos premiado en los tres sorteos a cientos de ganadores que hicieron uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO”, comentó Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.