Fedecrédito entrega premios del 2º sorteo de su promoción Gana Fácil

San Salvador. Con el objetivo de premiar la fidelidad de sus socios y clientes, el SISTEMA FEDECRÉDITO realizó la entrega de premios del segundo sorteo de la gran Promoción Gana Fácil.

En esta ocasión se entregaron 233 premios a los afortunados ganadores de increíbles premios tales como: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

La mecánica de participación fue muy fácil ya que a todos los socios y clientes se les asignó un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer.

También por la apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito.

Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el asistente virtual, se les asignaron dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

“Nos sentimos muy felices de entregar estos premios a los 233 ganadores de este sorteo y agradecemos la preferencia por los productos y servicios que les ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del Sistema Fedecrédito. Los invitamos a seguir participando en las promociones que ponemos a disposición de todos los salvadoreños para que puedan convertirse en afortunados ganadores”, comentó Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.