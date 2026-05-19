FEDECRÉDITO continúa apoyando impulso empresarial femenino

Seis años impulsando y resaltando el rol protagónico de las mujeres salvadoreñas.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El SISTEMA FEDECRÉDITO celebró por sexto año consecutivo el “Congreso Emprende Salvadoreña”, para crear un espacio de fortalecimiento el liderazgo, bienestar integral y crecimiento empresarial de las mujeres salvadoreñas.

Más de mil participantes entre empresarias, emprendedoras, altas ejecutivas, estudiantes y clientes de diferentes sectores del país hicieron posible el éxito del congreso.

Detrás de cada edición hay una convicción clara: cuando la mujer salvadoreña crece, crece el país; según los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 (EHPM) del Banco Central de Reserva, actualmente las mujeres salvadoreñas representan más de la mitad de la población adulta del país (53.3%) consolidándose como un motor fundamental de su economía: emprenden, sostienen hogares, generan empleo y mueven comunidades enteras.

Reconociendo ese rol protagónico como impulsadoras del desarrollo económico nacional, el SISTEMA FEDECRÉDITO cree firmemente que apostar por la mujer salvadoreña es apostar por el crecimiento del país.

“En el SISTEMA FEDECREDITO creemos firmemente en el talento, liderazgo y capacidad transformadora de las mujeres salvadoreñas. A través de espacios como el Congreso Emprende Salvadoreña buscamos generar herramientas, inspiración y oportunidades que impulsen su crecimiento personal y empresarial”, expresó Claudia Ábrego, gerente de Comunicaciones de FEDÉCREDITO.

De acuerdo con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), las mujeres son dueñas del 64% de las microempresas del país y del 26% de las Pequeñas y Medianas Empresas, empleando aproximadamente al 52% del total de trabajadores del segmento MYPE.

A esto se suma que, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025, existen 879,068 mujeres jefes de hogar en El Salvador, que sostienen familias enteras y dinamizan la economía desde sus comunidades, tanto en el área urbana como rural.

Son emprendedoras, generadoras de empleo y pilares de sus hogares, que todavía enfrentan brechas importantes en el acceso a herramientas financieras que les permitan seguir creciendo, esto se evidencia en la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025 del Banco Central de Reserva.

El podcast de Fedecrédito “Ponete buzo con tus finanzas”, fue dedicado especialmente a fortalecer los conocimientos de los salvadoreños en temas de educación financiera, el cual pueden encontrar en su canal de YouTube.

Las voces que tomaron el escenario en esta edición fueron: Lisseth Díaz y Karla Díaz, fundadoras de Neways y Lift Fitness Center, quienes compartieron su experiencia como madres, emprendedoras y empresarias salvadoreñas, abordando temas relacionados con disciplina, crecimiento empresarial, construcción de marca y negocios, liderados por mujeres; Mariela Pitocco, speaker y coach ontológico, quien desarrolló una ponencia enfocada en bienestar emocional, crecimiento personal y liderazgo consciente; la ponencia magistral estuvo a cargode Mario Alonso Puig, reconocido médico cirujano, autor y referente internacional en liderazgo, con el tema: Creer es crear, ilumina tu mundo desplegando tu grandeza, especialista en gestión del estrés, autoayuda y reinvención personal.