Fedecrédito apoya a Alfa Karina Arrué e impulsa talento salvadoreño

La Cumbre de Conquistadores del Everest es un evento histórico que reunirá a legendarios escaladores de todo el mundo, líderes de opinión y defensores del medio ambiente, con el objetivo de celebrar los logros.

Foto: SF.

San Salvador. El SISTEMA FEDECRÉDITO entregó un boleto aéreo a Katmandú, Nepal, a la escaladora salvadoreña Alfa Karina Arrué, quien asistirá representando a El Salvador como “Invitada Distinguida” a la Cumbre de Conquistadores del Everest 2026, a celebrarse los días 26 y 27 de mayo.

Everest Alliance Nepal, reconoce a nuestra compatriota por su extraordinario logro al haber conquistado la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo, convirtiéndose en un símbolo de disciplina, resiliencia, valentía y determinación, así como en un ejemplo de logro para El Salvador y motivo de orgullo a nivel internacional.

La Cumbre de Conquistadores del Everest es un evento histórico que reunirá a legendarios escaladores de todo el mundo, líderes de opinión y defensores del medio ambiente, con el objetivo de celebrar los logros, reflexionar sobre la responsabilidad compartida en la protección del Himalaya frente a los desafíos ambientales, el impacto humano y cómo protegerlo para el futuro, además de promover el liderazgo, la sostenibilidad e inspirar a las nuevas generaciones.

“Para el SISTEMA FEDECRÉDITO, apoyar la trayectoria de Alfa Karina Arrué refleja el compromiso de divulgar mensajes positivos como el que representa la escaladora con el ejemplo inspirador de sus logros para todos los salvadoreños, al demostrar que con determinación y empeño es posible alcanzar metas extraordinarias; reafirmamos así nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, divulgando este tipo de mensajes positivos, de superación, perseverancia y orgullo nacional”, expresó Claudia Abrego de Méndez, gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

El ascenso al Everest de la escaladora no solo marcó un hito personal, sino que la posicionó como una embajadora del espíritu resiliente de los salvadoreños, por lo que el SISTEMA FEDECRÉDITO le desea el mayor de los éxitos en esta importante participación internacional, agregó la institución financiera.

“Estoy muy agradecida con el SISTEMA FEDECRÉDITO por su apoyo en la compra del boleto para poder ser parte en este importante evento, para mí siempre es un honor poder representar a mi país y a las marcas orgullosamente salvadoreñas como el SISTEMA FEDECREDITO”, manifestó Alfa Karina Arrué.