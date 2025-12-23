Familias residentes en lotificaciones ilegales reciben escrituras de propiedad

En este proceso participan el Ministerio de Vivienda, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro Nacional de Registros (CNR) y la Defensoría del Consumidor (DC).

Foto: SDP.

San Salvador. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó el lunes escrituras de propiedad a familias que, pese a haber cancelado sus parcelas hace más de 40 años, no contaban con seguridad jurídica.

Los lotificadores se habían negado a iniciar el proceso de regularización de las propiedades, pese a que las familias habían cumplido con su obligación económica.

“Estamos entregando escrituras a las lotificaciones Navarra II, de San Vicente Sur; San Martín, de Chalchuapa, Santa Ana Oeste; y Las Hadas, de Santo Tomás, San Salvador Sur”, dijo la funcionaria.

Según la ministra, con esta acción legal se recuperan a favor de las familias $400,000, calculando que éstas aportaron $10,000 por terreno, gracias al trabajo de la Mesa de Casos Colectivos de lotificaciones irregulares, iniciativa impulsada durante la gestión del presidente NAyib Bukele para dar soluciones ágiles y efectivas a este tipo de problemas.

En este proceso participan el Ministerio de Vivienda, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro Nacional de Registros (CNR) y la Defensoría del Consumidor (DC).

“Este año hemos realizado más de 1,900 reuniones de conciliación, exploración y construcción de casos, las cuales nos permiten conocer a fondo cada situación y definir la ruta adecuada para garantizar una solución”, explicó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.