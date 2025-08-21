Familias de Tutunichapa 1 afectadas por inundaciones recibirán subsidio

El Gobierno dará el acompañamiento necesario para garantizar una transición ordenada, para cada grupo familiar.

Foto: SDP.

San Salvador. El Gobierno ha decidido declarar temporalmente inhabitable 130 viviendas de la comunidad Tutunichapa 1, de San Salvador, por el riesgo permanente de inundaciones, por lo cual igual número de familia recibirá durante un año un subsidio de $300 mensuales para facilitarles la renta de vivienda en lugares más seguros.

Así, el presidente Nayib Bukele establece como prioridad la vida, salud y seguridad de las familias salvadoreñas, consideran las autoridades en un comunicado oficial que anunciaba el beneficio temporal para los afectados por las lluvias del pasado viernes 15 de agosto.

“Conforme al informe técnico de Protección Civil, se ha determinado la restricción al uso habitacional de 130 viviendas en la comunidad Tutunichapa , con el fin de proteger a las familias que actualmente enfrentan un nivel de riesgo elevado”, argumentó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

El plazo de un año podría ser prorrogado mientras lo justifique la existencia del riesgo, según las condiciones que prevalezcan y tomando como base el dictamen técnico presentado por la Dirección General de Protección Civil, el cual determinó un nivel de riesgo que compromete la seguridad de las familias de la referida comunidad.

Una inspección tras las lluvias y posteriores inundaciones en la comunidad, determinó que 130 viviendas presentan daños en sus sistemas eléctricos, lo que hace necesario intervenirlas y brindar acompañamiento a las familias que residen en estas, según la ministra de Vivienda, Michelle Sol.