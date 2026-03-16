Fallecen socorrista de Cruz Roja de La Unión y dos personas más en fatal siniestro

Otras siete personas que acompañaban la excursión también resultaron con lesiones: los socorristas Wilfredo Bonilla, de 64 años, y Samuel Antonio Robles, de 35; Johnny Alexander González, de 41 años; Rocío Arely Sixco, de 35; Yesenia Eduviges Rivera, de 50; Samuel A. Sixco, de 9; y José Daniel Álvarez.

Foto: CRS.

San Vicente. Un microbús en el que se transportaban socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y familiares de los mismos volcó esta tarde de domingo 15 de marzo en la carretera Litoral, a la altura del cantón Santa Cruz Porrillo, de Tecoluca, San Vicente Sur, dejando a tres personas fallecidas y varios lesionados, de acuerdo con datos preliminares.

Entre los fallecidos se encuentra la presidente de Cruz Roja de La Unión, Sandra Nohemy Beníntez; otras dos mujeres cuya identificación está pendiente, también perdieron la vida, se trata de una señora de la tercera edad y de otra señora en estado de embarazo.

“Cruz Roja Salvadoreña lamenta comunicar que un microbús particular, que retornaba del evento del Paso del Hombre, con voluntarios de la Seccional La Unión y familiares de estos, volcó sobre el kilómetro 132 de la carretera El Litoral, a la altura de Santa Cruz Porrillo, jurisdicción de San Vicente”, dice un comunicado de Cruz Roja en redes sociales.

En este hecho también salieron lesionados Wilfredo Bonilla, de 64 años, y Samuel Antonio Robles, de 35, ambos voluntarios activos de la referida seccional y que fueron trasladados al Hospital Nacional de Zacatecoluca.

Otras cinco personas que acompañaban la excursión también resultaron con lesiones: Johnny Alexander González, de 41 años; Rocío Arely Sixco, de 35 años; Yesenia Eduviges Rivera, de 50 años; Samuel A. Sixco, de 9 años y José Daniel Álvarez, todos trasladados al mencionado hospital.

“Como Cruz Roja Salvadoreña nos unimos al dolor que embarga a la familia de nuestra compañera fallecida y daremos acompañamiento y soporte en este difícil momento. Asimismo, nuestra solidaridad y respeto para la familia de las otras dos personas que lamentablemente perdieron la vida en este percance”, agrega el comunicado.