Facilitarán DUI a estudiantes que cumplan 18 años antes de elecciones

Foto: SDP.

San Salvador. Las autoridades del Registro Nacional de Personas Naturales y del Ministerio de Educación anunciaron este jueves las jornadas de preenrolamiento para la obtención del Documento Único de Identidad (DUI), de manera anticipada, para jóvenes que están por cumplir 18 años.

Los máximos representantes de ambas instituciones actualizaron un convenio para ampliar las fechas de aquellos jóvenes que cumplen años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027, luego de la fecha límite del cierre del padrón electoral.

“Ellos (los jóvenes) van a poder optar al trámite, con el fin de poder participar en esta fiesta cívica que va a ser el 28 de febrero (de 2027)”, resaltó el registrador nacional, Fernando Velasco.

En ese sentido, se ha omitido de parte del RNPN, la presentación de la partida de nacimiento de los jóvenes, ya que se cuenta con el respaldo de las alcaldías. Únicamente se solicitará el acompañamiento de padres o testigos al DUICentro.

Los solicitantes, además, deberán presentar un carnet estudiantil o de minoridad que le permita identificarlo. Este trámite de DUI por primera vez es gratuito, advierten las autoridades.

“Estamos dando las herramientas a nuestros jóvenes para que puedan desarrollarse dentro de nuestra sociedad como parte importante en la toma de decisiones y, en este caso, van a ser parte de esta gran fiesta electoral”, destacó por su parte la titular de Educación, Karla Trigueros.

Para el proceso avalado por los docentes de las instituciones educativas, los padres de familia deberán autorizar un formulario amigable, al que, previamente, los estudiantes tendrán acceso en su centro educativo.

De esta forma, el Gobierno del Presidente Bukele garantiza que los jóvenes realicen el trámite de obtención del DUI de manera anticipada, con la finalidad de que cuenten con los beneficios para realizar trámites oficiales y participar en las próximas elecciones del 2027, explicaron fuentes oficiales.