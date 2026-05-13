Experiencias que celebran a mamá y fortalecen el bienestar financiero familiar

Aunque el Día de la Madre es un punto de conexión clave, Crecer busca posicionar Aliados como una herramienta permanente en la vida de sus afiliados, no solo como una promoción temporal.

Foto: Crecer.

San Salvador. En un contexto donde las celebraciones evolucionan hacia experiencias más significativas, Crecer propone una nueva forma de homenajear a mamá: combinando momentos memorables con decisiones financieras inteligentes.

A través de su programa de beneficios Aliados, la compañía invita a sus afiliados a transformar la celebración del Día de la Madre en una oportunidad para disfrutar, compartir y, al mismo tiempo, fortalecer su bienestar económico.

Hoy, más que nunca, las familias buscan equilibrio entre celebrar y administrar mejor sus recursos. Bajo esa premisa, y partiendo del propósito de Crecer que es acompañar a sus clientes en la construcción de bienestar futuro, el programa de Aliados de Crecer conecta a sus afiliados con una red de comercios que premian ese balance, ofreciendo descuentos que van del 10 % al 25 % en experiencias que abarcan desde la gastronomía hasta el bienestar integral.

Pero más allá de los beneficios, la propuesta apunta a algo más profundo: redefinir la celebración como un acto consciente, donde cada decisión —incluso regalar o salir a compartir— también suma al futuro financiero.

“Queremos cambiar la manera en que las personas entienden el ahorro. No se trata de dejar de disfrutar, sino de hacerlo mejor”, destacó Ingrid Rodas, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Crecer.

En lugar de centrarse únicamente en descuentos, el programa, que incluye a más de 35 comercios aliados, se articula alrededor de experiencias que responden a las distintas formas de homenajear a mamá:

Momentos para compartir: desde desayunos familiares hasta cenas especiales en restaurantes como Silvestre Café, La Burrata o Cadejo; regalos que aportan: opciones en educación, cultura o aprendizaje en comercios como Librería La Ceiba o Be Chef; bienestar que trasciende: alternativas en salud, farmacia y servicios médicos que priorizan el cuidado integral.

Esta diversidad permite que cada familia construya una celebración alineada con sus valores y posibilidades, sin comprometer su estabilidad económica.

El programa forma parte de una visión más amplia de la compañía: acompañar a los salvadoreños en todas las decisiones que impactan su bienestar financiero, desde el ahorro a largo plazo hasta los gastos del día a día. Porque, en palabras simples, el verdadero valor no está solo en cuánto se ahorra, sino en cómo se vive mejor con ese ahorro.

Los afiliados pueden utilizar el programa de forma sencilla, presentando su carné en los comercios aliados o consultando el listado actualizado en https://www.crecer.com.sv/web/conoce-nuestros-aliados/