Exalcaldesa Nercy Montano enfrenta audiencia Preliminar por Actos Arbitrarios y Desobediencia

En junio del año pasado, Montano fue sentenciada a diez años de prisión por otros delitos; la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que Montano purga cuatro años por el delito de Negociaciones ilícitas y seis años por Incumplimiento de deberes.

Foto: FGR.

San Salvador. Este miércoles se desarrolla la Audiencia Preliminar en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, acusada por los delitos de Actos Arbitrarios y Desobediencia, informó la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con las investigaciones, Montano realizó despidos injustificados de varios empleados municipales saltándose los procedimientos legales, aseguraron fuentes de la FGR.

Los afectados ganaron demandas laborales que ordenaban su reinstalación y el pago de salarios; sin embargo, la exfuncionaria hizo caso omiso, incurriendo en el delito de desobediencia.

Las fuentes aseguraron que cuentan con abundantes elementos de prueba para demostrar la culpabilidad de Montano y ha solicitado al Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango que el caso avance a la etapa de juicio.

En junio del año pasado, Montano fue sentenciada a diez años de prisión; La Fiscalía General de la República (FGR) explicó que Montano purga cuatro años por el delito de Negociaciones ilícitas y seis años por Incumplimiento de deberes.

Además, la exfuncionaria malversó fondos por $282,621.52; las investigaciones contra la exalcaldesa de Soyapango iniciaron en 2022, luego de las denuncias interpuestas por los mismos empleados de la comuna, quienes fueron afectados por el impago de prestaciones laborales y de salarios durante ese año.