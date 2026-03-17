Exalcalde de Santa Tecla y su grupo familiar deberán devolver más de $900 mil

Aparte de la condena contra el exfuncionario, este ha quedado inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años, indica la resolución de la Cámara Ambiental de Santa Tecla.

Foto: FGR.

La Libertad. La Cámara Ambiental de Santa Tecla condenó al exalcalde de la localidad, Roberto d’Aubuisson, y al grupo familiar de este, a devolverle al Estado más de $990 mil.

El exedil (2015-2021) quien también fue diputado por Arena entre 2012 y 2015, fue encontrado culpable de Enriquecimiento Ilícito y deberá restituir $450,729.39.

En tanto, su esposa Jackeline de d’Aubuisson, debe devolver $511,247.72; su hija, Johanna d’Aubuisson, $12,939.87; y su hijo, Roberto d’Aubuisson, $15,480.00.

La Fiscalía General de la República explicó que el exfuncionario no pudo justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado por La Libertad, ni como alcalde de Santa Tecla y que en su declaración patrimonial se detectaron 82 irregularidades.

Aparte de la condena contra el exfuncionario, este ha quedado inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años, indica la resolución de la Cámara Ambiental de Santa Tecla.