EUA deporta a Norman Quijano y es detenido en Aeropuerto Internacional

En abril de 2024, Norman Quijano fue condenado, en ausencia, a 13 años y cuatro meses de prisión (en virtud de reformas a las leyes penales) y, por ello, será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña.

Fotos: FGR.

San Salvador. La tarde de este lunes 26 de enero fue recibido en el Aeropuerto Internacional de El Salvador el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y aprehendido inmediatamente por las autoridades salvadoreñas.

“En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral”, escribió la Fiscalía General de la República en sus redes sociales.

Fuentes de la FGR recordaron que el 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa el desafuero de Norman Quijano, quien en ese momento fungía como diputado del Parlamento Centroamericano, para ser procesado por los antes referidos delitos. El 18 de diciembre de 2021, los diputados le retiraron la protección constitucional y casi un año después, en octubre de 2022, fue acusado formalmente por agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

La FGR también señaló que Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido de derecha.

Durante el proceso, los fiscales presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales, así como audios y videos, que demostraron reuniones directas con cabecillas pandilleriles y negociaciones a cambio de votos, incluyendo encuentros previos a la segunda vuelta electoral de 2014.

En abril de 2024, Norman Quijano fue condenado, en ausencia, a 13 años y cuatro meses de prisión (en virtud de reformas a las leyes penales) y, por ello, será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña.