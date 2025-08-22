Estudiantes de San Miguel representarán a El Salvador en FIRTS Global Challenge

Fusalmo continúa fortaleciendo la innovación educativa y tecnológica, a través de las alianzas estratégicas, y preparando el camino para la segunda edición de la Competición Nacional de Robótica STEAM Maker Challenge 2026.

Foto: Fusalmo.

San Salvador. La Fundación Salvador del Mundo (Fusalmo) presentó oficialmente al equipo seleccionado que representará al Team El Salvador en la Competición Internacional de Robótica FIRST Global Challenge, a realizarse en Panamá.

El equipo está formado por Ángel Bladimir García Hernández, de 16 años, y Florence Nicol Rodríguez Monge, también de 16, ambos estudiantes del Complejo Educativo Ofelia Herrera (CEOH); Diana Nohemy Vásquez Cuadra, de 16 años, estudiante del Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (INJECAR); Elmer Eduardo Luna Hernández, de 17 años, alumno del Liceo San Miguel (LISAM); y Josué Isaac Márquez Cedillos, de 16 años, procedente del Instituto Nacional Isidro Menéndez (INIM), todas las instituciones de San Miguel.

Equipo de estudiantes que representará a El Salvador, en Panamá.

Durante su tradicional Cena de la Alegría Fusalmo también rindió cuentas, destacando y reconociendo el aporte significativo de aliados y colaboradores clave en la ejecución de la primera Competición Nacional de Robótica STEAM Maker Challenge 2025.

Este evento reúne a líderes del sector privado, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer alianzas estratégicas orientadas al desarrollo social, innovación educativa y tecnológica en El Salvador,

El padre Pierre M. Vitelli SDB, presidente de la fundación, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los diferentes públicos de interés, para generar oportunidades de desarrollo integral en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud de El Salvador.

La velada incluyó expresiones artísticas de jóvenes talentos, y concluyó con la entrega de reconocimientos a aliados y colaboradores que han acompañado la misión institucional de transformar vidas a través de la educación y la tecnología.

Fusalmo continúa fortaleciendo la innovación educativa y tecnológica, a través de las alianzas estratégicas, y preparando el camino para la segunda edición de la Competición Nacional de Robótica STEAM Maker Challenge 2026, un espacio que motiva a estudiantes de todo el país a desarrollar habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la visión de futuro.