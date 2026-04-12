Estas son las temperaturas extremas y ola de calor en El Salvador

Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o confusión, se recomienda buscar atención médica.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Las altas temperaturas continúan; sin embargo, durante la tarde y noche del sábado se registró una ligera disminución con respecto al día anterior, aun así el ambiente se mantiene muy caluroso, condición que se prevé persista este domingo y a inicios de la próxima semana en todo el territorio nacional, informó el Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo con los últimos registros de las estaciones de la red de monitoreo, las temperaturas extremas se han mantenido, dando continuidad a la ola de calor iniciada el pasado 9 de abril.

Las estaciones que actualmente presentan esta condición son: La Palma, Güija, Candelaria de la Frontera, Perquín, Santa Ana, Chorrera del Guayabo, Sensuntepeque; Ahuachapán, La Hachadura, San Andrés, Chiltiupán, Los Naranjos, Acajutla y Santiago de María.

Según el pronóstico de Medio Abiente, Las temperaturas máximas se mantienen elevadas en todo el país y se espera que se mantengan así durante los próximos días.

En algunas zonas se registrarán valores extremos, lo que podría ampliar las áreas afectadas por olas de calor. Se prevé que tanto las tardes como las primeras horas de la noche se perciban muy cálidas, con registros que podrían superar los 40 °C en puntos específicos de la zona oriental, la franja costera y los valles interiores.

La institución mantendrá el monitoreo de las condiciones en todo el territorio nacional para identificar si otras zonas alcanzan los umbrales de ola de calor y así informar oportunamente a la población.

A corto plazo, se esperan los siguientes rangos de temperatura máxima: Zona oriental, entre 38 y 40 °C; Franja costera, entre 35 y 39 °C; Valles interiores, entre 35 y 38 °C; y Zonas montañosas: entre 25 y 32 °C.

Las autoridades piden a la población evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación solar, entre 11:00 a. m. y 3:00 p. m.; hidratarse constantemente, incluso si no se siente sed; utilizar protector solar de alto factor, sombreros y ropa ligera de colores claros para protección.

Además, se pide prestar especial atención a niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, que son más vulnerables a los efectos del calor.