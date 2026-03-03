Esposos condenados por hurtar $172 a una víctima

El caso data de agosto de 2021, cuando el ahora sentenciado manipuló el sistema informático y transfirió el dinero, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Foto: FGR.

San Salvador. Un empleado bancario identificado como Rony Johansen Caishpal Núñez, y su esposa, Amalia Johansen de Caishpal, fueron condenados a 15 y cuatro años de prisión, respectivamente, por hurtar de una cuenta bancaria un total de $172 mil.

El hombre es exempleado de una institución financiera, lo cual fue aprovechado para transferir esa cantidad de dinero de a su propia cuenta bancaria y a la de su esposa.

El caso data de agosto de 2021, cuando el ahora sentenciado manipuló el sistema informático y transfirió el dinero, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Caishpal Núñez fue condenado por los delitos de hurto por medios informáticos, acceso indebido al sistema informático y hurto de identidad, mientras que su cónyuge, fue condenada por el delito de hurto por medios informáticos.