ESIAP abre nueva Maestría en Innovación en la Administración Pública

Foto: VP.

San Salvador. La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) y la EUDE Business School anunciaron la apertura de la nueva Maestría en Innovación en la Administración Pública.

Ambas instituciones explicaron las iniciativas académicas de especial relevancia para consolidar la cooperación entre EUDE y ESIAP, vigente desde 2022, y destacaron que la maestría es 100% online.

Asimismo, se presentó el Programa de Postgrado en Innovación en la Administración Pública, dirigido a egresados de la Certificación en Administración Pública de la ESIAP, quienes a través de esta alianza podrán optar a una titulación europea emitida por EUDE, a partir del mes de marzo.

En su intervención, el vicepresidente de El Salvador y rector de la ESIAP, Félix Ulloa, agradeció la cooperación brindada, destacando que este tipo de alianzas contribuyen a elevar la calidad de los servidores públicos y a fortalecer procesos formativos alineados con los desafíos de modernización, digitalización e innovación que impulsa el presidente Nayib Bukele.

El director de EUDE, Miguel Hermida, destacó el compromiso de la institución como aliada en la formación de profesionales salvadoreños.