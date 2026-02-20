Entregan por primera vez Premios BASC El Salvador

Javier Ayala, presidente de la junta directiva de BASC El Salvador, explicó que la premiación busca fortalecer la cultura de seguridad en el sector privado.

Foto: Cortesía.

San Salvador. La primera edición de los Premios BASC en El Salvador, realizada el pasado 18 de febrero, puso el foco de atención en la seguridad de la cadena de suministro y en el compromiso empresarial con la gestión del riesgo.

La gala reunió a autoridades, empresarios y socios estratégicos para destacar buenas prácticas y estándares internacionales y reconoció a empresas que fortalecen sus procesos logísticos, aduaneros y operativos para prevenir delitos como narcotráfico, terrorismo y contrabando.

Diego Castillo, fundador de los premios BASC en Ecuador, resaltó que casi el 60 % de las empresas asociadas en el país asistieron al encuentro. Según explicó, esa cifra refleja compromiso con la seguridad empresarial y la gestión del riesgo.

Además, señaló que las empresas deben ver estos procesos como una oportunidad para detectar fallas antes que el delincuente. “Entre amigos vamos a mejorar las operaciones para que sus procesos sean más seguros”, afirmó.

Como jurado calificador en El Salvador. Aseguró que la selección de los ganadores fue objetiva, transparente y sin sesgos.

Javier Ayala, presidente de la junta directiva de BASC El Salvador, explicó que la premiación busca fortalecer la cultura de seguridad en el sector privado.

Indicó que la dinámica motiva a las empresas a revisar sus procesos internos, innovar y comprometer a la alta dirección y mandos medios.

Según Ayala, una empresa sostenible debe integrar la seguridad en su estrategia. De lo contrario, riesgos como el narcotráfico o el terrorismo pueden dañar su reputación y poner fin al negocio.

El director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, uno de los invitados de honor, destacó que este tipo de iniciativas refuerzan la alianza público-privada en El Salvador.

Mayorga invitó a las empresas a invertir en tecnología para fortalecer la trazabilidad y la seguridad logística. También animó a más compañías a sumarse a programas como Operador Económico Confiable.

La premiación reconoció a compañías que destacan en diferentes eslabones de la cadena de suministro:

Empresa de Seguridad Alfa, S.A. de C.V., Calpi S.A. de C.V., Visual Branding, S.A. de C.V., Vape, S.A. de C.V./Agente General Seaboard Marine LTD El Salvador y Rexcargo El Salvador, S.A. de C.V.