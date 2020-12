Encuesta preelectoral de la UCA revela mínimo apoyo para ARENA y FMLN

Tanto en la muestra nacional como en las locales de La Libertad y San Salvador, el partido Nuevas Ideas aventaja por mucho a los demás partidos, incluido su aliado GANA, en las elecciones legislativas y municipales.

Foto: IUDOP.

San Salvador. La última encuesta de opinión revelada este martes por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, muestra una tendencia a la poca preferencia electoral a los aliados partidos ARENA y FMLN.

Según la muestra, en La Libertad el 40% no apoyaría a ARENA y el 39.5% no lo haría por el FMLN; un 5.2% dijo que no daría su voto a Nuevas Ideas, cuando se trata de elegir a diputados; en el caso contrario, el 63.8% de encuestados dijo que para elegir diputados votaría por Nuevas Ideas; el 8.1%, a GANA; el 7.4% a ARENA; el 2.7% al FMLN; el 2.0% al PCN; y el 0.7%, al PDC.

En tanto, en San Salvador, un 43.3% de los electores nunca daría sus votos para ARENA; un 35% nunca lo haría por el FMLN; un 7.2% nunca votaría por Nuevas Ideas; y un 1.1%, no votaría por GANA.

En la pregunta relacionada con la marcación de bandera o la bandera y la fotografía para elegir diputados, el porcentaje varía así: en La Libertad el 65% lo haría por Nuevas Ideas en caso de marcar fotografía de un mismo partido (63.8% si marca solo fotografía de un mismo partido); el 6.4%, por GANA 8.1% si marca solo fotografía de un mismo partido); el 5.4%, por ARENA (7.4% si marca solo fotografía de un solo partido); el 2.4, por FMLN (2.7% si marca solo fotografía de un solo partido).

En San Salvador, marcando solo la fotografía el 54.6% votaría por Nuevas Ideas (69.7% si marca bandera o bandera y fotografía); un 8.5%, por el FMLN (6.5% si marca bandera o bandera y fotografía); un 5.4% por ARENA (4.9 si marca bandera o bandera y fotografía); y un 3.4%, por GANA (3.3% si marca bandera o bandera y fotografía).

Muestra nacional

En el caso de las personas que marcarán solo las fotografías de un mismo partido, la muestra nacional indica que el 66.6% lo haría por Nuevas Ideas; el 6.%, por ARENA; el 3.3% por el FMLN; el 3.3% por GANA; el 1.5%, por el PCN; y el 0.3%, por Nuestro Tiempo.

El PDC, Cambio Democrático y Vamos, no figuran en esta muestra.

Para el caso de electores que marcaría la bandera o la bandera y fotografía de los candidatos, la encuesta muestra que el 64% votaría por Nuevas Ideas; el 6.3%, por ARENA; e 5.4, por el FMLN; el 4.7%, por GANA. En la muestra nacional, el PDC, PCN, VAMOS y Nuestro Tiempo, obtienen entre el 0.7% y el 0.2% de los votos.