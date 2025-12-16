Empresa hace recomendaciones para viajar con niños y adultos mayores

Tener a la mano documentación vigente y los permisos respectivos si se viaja con un solo padre, son dos requisitos indispensables para viajar por Centroamérica.

Foto: CC.

San Salvador. Con el incremento de viajes terrestres durante la temporada navideña y de fin de año, Autobuses Cristóbal Colón, parte de MOBILITY ADO, comparte una serie de recomendaciones clave para las familias que se desplazarán con niños, adultos mayores o personas dependientes hacia destinos turísticos de la región.

Guatemala y Honduras destacan entre las rutas con mayor flujo de pasajeros, tanto por movilidad migratoria como por turismo, dentro de Centroamérica.

Según proyecciones del sector turístico, El Salvador experimentará un incremento de viajeros terrestres motivado por el reencuentro familiar, el dinamismo comercial y la temporada alta de turismo.

En este contexto, planificar con antelación y conocer los requisitos migratorios evita contratiempos y contribuye a una experiencia más segura y eficiente para todos los pasajeros.

Josef Valdez, experto en viajes y gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica en MOBILITY ADO, destaca que una buena planificación es esencial para evitar contratiempos durante la temporada.

Para el caso de los adultos mayores salvadoreños que viajan a Guatemala u Honduras, es importante tener en cuenta tener el DUI vigente (para ingresar a Guatemala) tener un pasaporte con mínimo seis de meses de vigencia (para Honduras o si viaja con menores), portar historial médico resumido, llevar medicamentos básicos y prescripciones actualizadas. Es importante que en el equipaje de mano lleve los medicamentos indispensable y portar información de contacto y referencias médicas, entre muchas otras de importancia.

Viajar en autobús en el corredor CA-4 constituye una opción que combina rentabilidad, comodidad y control del presupuesto, particularmente para familias numerosas. Frente a los costos de combustible, parqueo y trámites individuales, el transporte terrestre se consolida como la opción más accesible para conexiones regionales cortas.

Autobuses Cristóbal Colón fortalece la conectividad transfronteriza mediante procesos simplificados de abordaje, apoyo en documentación, acompañamiento en puntos de control migratorio y unidades equipadas para trayectos largos.

Los pasajeros pueden adquirir boletos anticipadamente y consultar rutas, horarios y tarifas en sus redes sociales (@cristobalcolonautobuses).