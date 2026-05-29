Embajada de EUA fortalece programa DoctorSV con donativo

Esta tecnología favorecerá la capacitación especializada del personal médico en análisis avanzado de datos y ejercicios de simulación solidificando la preparación frente a emergencias sanitarias.

Foto: SDP.

San Salvador. La embajada de Estados Unidos en El Salvador entregó al gobierno salvadoreño un importante donativo tecnológico que será asignado al programa de Salud DocorSV.

Fuentes de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, indicaron que donativo contribuirá a robustecer la labor de la institución en favor de la población.

El aporte consiste en un lote de 55 pantallas interactivas destinadas a la creación de un centro de capacitación orientado a la respuesta de emergencias y atención remota. Además, se equipará un centro de monitoreo especializado en el seguimiento y control en tiempo real.

“Este respaldo es fundamental, ya que fortalecerá directamente nuestra capacidad operativa y técnica, así como las del sistema de salud de El Salvador para anticipar, monitorear y responder de manera oportuna a los brotes de enfermedades mediante el desarrollo de infraestructura moderna”, destacó el director de DoctorSV, Manuel Bello.

Según el funcionario, esta tecnología favorecerá la capacitación especializada del personal médico en análisis avanzado de datos y ejercicios de simulación solidificando la preparación frente a emergencias sanitarias y facilitará la difusión científica para documentar los resultados de la integración de la inteligencia artificial y las consultas a distancia en la seguridad sanitaria mundial.

“El equipo que entregamos hoy representa más que tecnología: es el compromiso de promover la salud y salvar vidas”, destacó el encargado de negocios adjunto de la embajada estadounidense, David Kryzwda, al referirse a lo orgulloso que se muestra Estados Unidos de acompañar a El Salvador en la construcción de un sistema más sólido, como DoctorSV.