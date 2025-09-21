Embajada de El Salvador en Suecia facilitó apertura en el país de H&M

Entre los beneficios de la operación de esta firma destacan la diversificación de la oferta para los consumidores que ahora tendrán acceso a otras opciones de marcas de ropa con costos competitivos, estándares de sostenibilidad y calidad internacional sueca; generación de empleos y atracción de inversiones.

Foto: Cancillería.

San Salvador. Este sábado abrió sus puertas al público la primera sucursal en El Salvador de la reconocida cadena internacional de moda H&M, de origen sueco.

Fuentes de la Cancillería salvadoreña señalaron que se trata de un proyecto que reafirma el buen momento y las potencialidades con las que cuenta ahora El Salvador para la puesta en marcha de ideas de negocio.

La llegada de la franquicia fue facilitada por las gestiones y acercamientos realizados por la Representación Diplomática salvadoreña con sede en Suecia, la cual se encargó de dar seguimiento y de brindar el acompañamiento necesario que culminó en la inauguración de la tienda, ubicada en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

Mehdi Beneddine, Presidente de Hola Moda, y Beatriz Volkmann, General Manager de la misma introdujeron la franquicia.

“Este logro es parte del trabajo realizamos, como parte de la estrategia de diplomacia económica que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores, y marca un paso importante en los planes de país para la atracción de inversiones”, indicó la vicecanciller de la República, Adriana Mira, quien se reunió con los representantes de la marca, que aquí será manejada por el grupo Hola Moda.

La tienda H&M, dedicada a la comercialización de prendas de vestir, accesorios de moda y artículos para el hogar, cuenta con 3,500 metros cuadrados, lo cual la distingue como la más grande en Latinoamérica.

No solo representa una nueva opción para que los salvadoreños hagan sus compras, sino que, también, viene a generar nuevos empleos y a dinamizar la economía nacional, valoraron las fuentes oficiales.

El inicio de operaciones de esta cadena, además de reflejar el éxito de las políticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele en la seguridad pública, economía y estabilidad jurídica, remarca la confianza, el interés y el entusiasmo que genera El Salvador a nivel global para los negocios, las inversiones y el comercio, ilustraron las fuentes.