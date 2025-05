“Elijo creer”, lema de apoyo de la LNB al fútbol salvadoreño

El presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) Yamil Bukele, participó en el evento como testigo de honor de la firma; también estuvo presente el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Hernán Darío Gómez.

Fotos: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y las autoridades rectoras del balompié nacional, firmaron este jueves un acuerdo de patrocinio de la institución a las diversas modalidades y categorías de dicho deporte.

En tal sentido, se apoyarán las selecciones Sub 17, Sub, Sub 20, Sub 23 y Mayor; selecciones Sub 17, Sub, Sub 20 y Mayor absoluta; y modalidad Fútbol Playa femenina y masculina, así como Fútbol Sala.

El presidente de la LNB, Javier Milián; y el titular de la Comisión de Regularización de la Fesfut, Rolando González, firmaron el convenio.

En tanto, el presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) Yamil Bukele, participó en el evento como testigo de honor de la firma; también estuvo presente el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Hernán Darío Gómez.

“Nosotros hemos elegido creer, por eso estamos apoyado a la fesfut en el trabajo y proyecto de nuestras selecciones”, aseguró Milián, quien considera que El Salvador tiene una gran oportunidad de ser parte del Mundial de Fútbol 2026.