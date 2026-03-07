El volcán que nunca durmió: cómo El Salvador convirtió lava en bitcoin

Hay historias que suenan a ciencia ficción… hasta que alguien las conecta a un generador.

Por: Manuel Candray *

El Salvador. junio 2021. Nayib Bukele sube un video a Twitter. Detrás de él, una planta geotérmica. Fuma una gigantesca tubería. Anuncia que acaba de encender los primeros mineros de Bitcoin alimentados con energía volcánica. El mundo se ríe… Cinco años después, el mundo se sorprende.

El dato que parece irreal

Mayo 2024. El último reporte oficial confirma que El Salvador había minado 474 BTC desde 2021 usando energía geotérmica «volcán-fueled».

Minería sin combustión. Emisiones directas casi nulas. Vapor subterráneo que existe con o sin minería. No carbón. No diésel. No humo.

El giro japonés

Enero 2026. La japonesa SBI Crypto (del gigante SBI Holdings) y la firma Wiz & Associates confirman su interés en invertir en minería salvadoreña.

Nick Vitalis, CEO de SBI Crypto, lo explicó sin rodeos:

“El Salvador es un país que está apostando por nuevas tecnologías, por educación, por Bitcoin y por Inteligencia Artificial. Eso lo convierte en un socio natural para empresas como la nuestra”.

Los ejecutivos recorrieron la central geotérmica de Ahuachapán, en el occidente salvadoreño, para evaluar la instalación de contenedores de minería alimentados directamente con energía volcánica.

No era turismo. Era una prueba de concepto con números. Y los números funcionaban.

Lo que cambia el juego

Porque aquí el punto no es “minar”. Es lo que implica:

Energía renovable y estable convertida en ventaja competitiva.

Infraestructura que queda, aunque el precio suba o baje.

Un mensaje silencioso al mundo: «el problema nunca fue la energía… fue la fuente».

Hoy, El Salvador no solo extrae Bitcoin. Ha construido algo más grande sin que el mundo lo note:

Una red energética 100% renovable basada en geotermia, impulsada por los incentivos de la minería.

Excedente energético que el país ya vende a sus vecinos.

Atracción de inversión extranjera de empresas tecnológicas que miran al país como laboratorio del futuro.

La paradoja

En 2021, el debate global se incendió: “Bitcoin contamina”. China prohibió la minería por “consumir demasiada energía”.

Pero El Salvador dejó una frase escrita en piedra volcánica:

No se trata de consumir. Se trata de cómo generas.

Mientras el mundo discutía si Bitcoin contaminaba, un país centroamericano conectó sus volcanes a los mineros y descubrió que podía generar riqueza literalmente de la tierra.

Mientras el mundo discutía ideología, un país pequeño demostró física: el vapor existe. La tierra está caliente. Los mineros pueden alimentarse de eso. Y nadie puede quitarle un volcán a un país.

El cierre

Cuando escuchas “minería de Bitcoin” imaginas ruido, carbón, humo o granjas en desiertos chinos quemando combustibles fósiles.

Pero hay un lugar donde suena distinto:

Vapor → turbinas → electricidad → contenedores.

Y si esto escala, no sería solo una historia de Bitcoin. Sería una historia de energía. De soberanía. De países pequeños enseñándole al mundo que el futuro no se importa: se construye sobre lo que ya tienes.

Mientras el mundo discute, el volcán sigue trabajando.

* Master es Dirección Estratégica.