El viernes no hubo homicidios y el país alcanza mil días sin este tipo de crímenes

“El Salvador, tierra de paz ¡1000 días sin homicidios!”, escribió en sus redes Casa Presidencial, al congratularse por el logro, mientras muestra en un vídeo imágenes de los momentos más significativos que recuerdan la lucha contra las pandillas y el rescate de territorios otrora controlados por esos grupos criminales.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Tras confirmarse de parte de fuentes oficiales que el viernes 29 de agosto cerró con cero homicidios, El Salvador ha alcanzado mil días sin este tipo de hechos violentos.

Esto significa que, durante la administración del presidente Nayib Bukele, quien ya lleva dos períodos en el cargo, durante dos años y siete meses se han tenido cero muertes violentas atribuibles a los grupos terroristas o a personas que han mostrado intolerancia, al grado de cometer esos delitos.

El viernes, estando a un día de alcanzar esta histórica cifra, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señalaba que se trata de “un logro que ningún otro gobierno pudo siquiera imaginar y que demuestra al mundo que, en nuestro país, los resultados hablan por sí solos, gracias a estrategias como el Plan Control Territorial, la Guerra Contra Pandillas y el Régimen de Excepción.

Tras el sometimiento casi total de los grupos terroristas que mantuvieron “secuestrados” a los salvadoreños ante la desidia de los gobiernos, primero de Arena y después del Fmln, los crímenes violentos que atentan contra la vida fueron mermando al grado de ubicar al país entre los más seguros del mundo.

Aún con las medidas de seguridad implementadas durante la administración Bukele, en el país siguen operando, aunque mínimamente, remanentes de pandillas; ello justifica el mantenimiento del Régimen de Excepción, según la interpretación del Gabinete de Seguridad y de los diputados de la bancada oficialista.

La oposición mientras tanto, sigue criticando el Régimen de Excepción, estado que consideran innecesario a estas alturas; también rechazan que el gobierno mantenga un discurso alabando la seguridad de la que hoy goza el país. “Al final, de la seguridad no se come” afirmó en su momento un dirigente político.