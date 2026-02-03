El último deseo de un compatriota en estado crítico, volver a su tierra

Según lo que él mismo ha expresado, su mayor anhelo es viajar con vida a su país, despedirse de los suyos y descansar finalmente en suelo salvadoreño. Con fe, hace un llamado al presidente Nayib Bukele, esperando que pueda brindarle apoyo para cumplir este último sueño.

Foto: Redes sociales.

Nueva York, EUA. En redes sociales ha circulado el caso de un compatriota, quien se encuentra en un hospital de Nueva York, enfrentando un grave estado de salud.

Se trata de Julio Rivera López, quien lucha por su vida la cual solo se mantiene por la esperanza de volver a su tierra natal junto a su familia, para ser sepultado ahí.

Julio se encuentra internado en el Good Shepherd Hospice (Mercy Hospital), en Rockville Centre, NY. Es originario de Frontera La Hachadura, Ahuachapán.

Según lo que él mismo ha expresado, su mayor anhelo es viajar con vida a su país, despedirse de los suyos y descansar finalmente en suelo salvadoreño. Con fe, hace un llamado al presidente Nayib Bukele, esperando que pueda brindarle apoyo para cumplir este último sueño.

“Que Dios permita reencontrarse con su familia, pueda abrazarlos una vez más y que este deseo se haga realidad”, dice uno de los cibernautas que ha compartido su historia.