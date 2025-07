El sorteo LOTRA N°413 fue dedicado a Suchitoto, distrito de Cuscatlán Norte

Usted podría tener uno de los billetes ganadores, consulte los resultados oficiales en www.lnb.gob.sv y descubra si su “algún día” es hoy.

Foto: LNB.

San Salvador. El nuevo El Salvador se consolida como un destino turístico de primer nivel, donde nacionales y extranjeros disfrutan con seguridad y confianza de los más hermosos paisajes de esta tierra.

En esta ocasión, ja Lotería Nacional de Beneficencia ha dedicado el sorteo LOTRA No 413 a CORSATUR y a uno de los destinos más emblemáticos del país: Suchitoto.

Conocida como una de las ciudades coloniales mejor conservadas de Centroamérica, Suchitoto ofrece una rica combinación de historia, cultura y ecoturismo.

Su arquitectura, su oferta artística y su entorno natural lo convierten en un lugar imperdible tanto para salvadoreños como para turistas internacionales.

En este sorteo, los números de los tres grandes premios son, para el primero de $185,000 (billete No 07263) vendido; para el segundo de $20,000 (billete No 33336) vendido; y para el tercero de $10,000 (billete No 05676) no vendido.

Usted podría tener uno de los billetes ganadores, consulte los resultados oficiales en www.lnb.gob.sv y descubra si su “algún día” es hoy. La LNB le invita a adquirir sus vigésimos para el próximo sorteo, con un Primer Gran Premio de $185,000 y a visitar gratuitamente la sala temporal de exposiciones en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.