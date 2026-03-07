El Salvador y Belice intercambian experiencias en materia económica

En la reunión estuvo presente la embajadora de Belice en El Salvador, Lou-Anne Burns Martínez, para dialogar sobre iniciativas orientadas a promover proyectos conjuntos en áreas estratégicas.

Foto: VP.

San Salvador. El vicepresidente Félix Ulloa y el ministro de Estado para la Transformación Económica de Belice, Osmond Martínez, se reunieron en San Salvador para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación bilateral y regional.

En la reunión estuvo presente la embajadora de Belice en El Salvador, Lou-Anne Burns Martínez, para dialogar sobre iniciativas orientadas a promover proyectos conjuntos en áreas estratégicas como desarrollo agrícola, financiamiento climático, integración regional y formación de capital humano.

Ulloa destacó las iniciativas impulsadas desde la Vicepresidencia para fortalecer la integración regional, entre estas el Diplomado en Integración Centroamericana, que ya cuenta con más de 700 servidores públicos formados en este tema.

Mientras que Martínez, destacó el interés de Belice en fortalecer el intercambio de conocimientos con El Salvador, especialmente en materia de financiamiento climático y cooperación agrícola, subrayando la importancia de este sector para la seguridad alimentaria y resaltando el aporte de comunidades como Valle de Paz, donde reside una significativa población de origen salvadoreño dedicada a la producción de hortalizas.

En ese contexto el secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó las oportunidades de cooperación en materia ambiental y de desarrollo territorial, señalando el interés de avanzar en un proceso de hermanamiento con una de las reservas naturales más importantes de la región.