El Salvador se está convirtiendo en uno de los mejores climas de inversión

Caleb Orr lidera una delegación de socios del sector privado y diversas agencias del gobierno de los EEUU, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador en energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e IA.

Foto: Embajada de EUA en El Salvador.

San Salvador. El Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos (State Department Economic Affairs) de los Estados Unidos, Caleb Orr, se encuentra en El Salvador y se ha reunido con el presidente Nayib Bukele.

La embajada de Estados Unidos en El Salvador, informó en sus redes sociales que Orr comparte con el gobernante salvadoreño un objetivo primordial: “explorar cómo el panorama actual de inversión en El Salvador está creando oportunidades para que las empresas estadounidenses inviertan, compitan y promuevan la prosperidad de ambos países”.

En tanto, el citado departamento también indicó en sus redes sociales que, tal como lo dice el Secretario de Estado, Marco Rubio, “la seguridad es un requisito previo de la prosperidad. El Presidente Bukele ha entregado ley y orden, y ahora está convirtiendo a El Salvador en un centro de alta tecnología y uno de los mejores climas de inversión en la región”.

El subsecretario Orr se sintió complacido de llevar una delegación de agencias del gobierno de EE.UU. y las principales firmas de capital de riesgo para expandir la asociación económica de EE.UU. con El Salvador, indica el mensaje gubernamental estadounidense.

La Encargada de Negocios, Naomi Fellows, dio la bienvenida a Orr y se destacó que este es un momento clave para El Salvador, el Subsecretario Orr lidera una delegación de socios del sector privado y diversas agencias del gobierno de los EEUU, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador en energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e IA.