El Salvador reafirma la cooperación con socios confiables

Foto: VP.

San Salvador. El Vicepresidente Félix Ulloa participó en la celebración del 76º Aniversario de la Fundación de la República Popular China, organizada por la Embajada de este país asiático en El Salvador.

La conmemoración estuvo presidida por el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de China, Ma Ning, quien destacó el liderazgo del Presidente Sr. Nayib Bukele, la transformación en materia de seguridad y los avances económicos del país.

Asimismo, subrayó que proyectos como la Biblioteca Nacional, el Muelle de La Libertad y el Estadio Nacional, reflejan la sólida cooperación en infraestructura entre ambas naciones, las obras citadas se construyen con el apoyo del gobierno chino.

China se ha consolidado como un socio estratégico para El Salvador, convirtiéndose en el tercer socio comercial. Entre los principales productos de exportación salvadoreños hacia China destacan el azúcar, el café y los textiles, los cuales han encontrado un mercado en expansión en la nación asiática.

La participación del vicepresidente Ulloa reafirma el compromiso de El Salvador de seguir ampliando las oportunidades de cooperación y comercio con China, resaltando la importancia de esta relación estratégica para el crecimiento económico, social y cultural del país.