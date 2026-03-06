El Salvador participa en conferencia “América contra los cárteles”

Ante representantes de 18 países, el secretario de Guerra de Estados Unidos, insistió en que esta es una conferencia operativa para acercar más a los países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva.

Foto: MJSP.

Washington. Los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el de Defensa, René Francis Merino, participan como representantes de El Salvador en la conferencia “América Contra Los Cárteles”, que se celebra en el Comando Sur, en Florida, Estados Unidos.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, informó que en el encuentro se anunció una ofensiva militar contra los cárteles de droga que operan en la región, para lo cual, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegset, pidió a los invitados unidad en esta lucha; “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Hemisferio Occidental está unido contra el narco-terrorismo”, dijo.

Hegset destacó que la campaña estadounidense para destruir embarcaciones de narcotraficantes ha sido exitosa y aprovechó para animar a los países presentes a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles. “Ustedes también pueden y deben pasar a la ofensiva contra los narcoterroristas”, declaró. Durante el encuentro, que reúne a 18 naciones del continente, el secretario insistió en que esta es una conferencia operativa para acercar más a los países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva.